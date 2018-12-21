الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم ( 2925) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.جاء ذلك ضمن العمل الميداني التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //20:53ت م0115