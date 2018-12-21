الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسواصل فريق النصر مطاردته للهلال على قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعدما حقق فوزًا على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة .وتقدم النصر عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 20 من نقطة الجزاء لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل للاتحاد .ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني تمكن فهد المولد من تسجيل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 49 ، وعند الدقيقة 81 يعود من جديد عبدالرزاق حمد الله ليسجل هدف التقدم الثاني للنصر من ركلة جزاء.وبذلك يرتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة بالمركز الثاني ، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط متلقياً الهزيمة التاسعة هذا الموسم في المركز ما قبل الأخير .// انتهى //20:54ت م0116