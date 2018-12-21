رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : النصر يواصل مطاردة الهلال بفوز على الاتحاد
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
واصل فريق النصر مطاردته للهلال على قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعدما حقق فوزًا على مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة .
وتقدم النصر عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمد الله عند الدقيقة 20 من نقطة الجزاء لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم النصر بهدف دون مقابل للاتحاد .
ومع انطلاقة شوط المباراة الثاني تمكن فهد المولد من تسجيل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 49 ، وعند الدقيقة 81 يعود من جديد عبدالرزاق حمد الله ليسجل هدف التقدم الثاني للنصر من ركلة جزاء.
وبذلك يرتفع رصيد النصر إلى 32 نقطة بالمركز الثاني ، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط متلقياً الهزيمة التاسعة هذا الموسم في المركز ما قبل الأخير .
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