الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم البطولة العربية المفتوحة لكرة الطاولة (كأس زايد ) والمقامة على صالة نادي شباب الأهلي بدبي .وتأهل لاعب منتخبنا السعودي عبدالعزيز العباد إلى دور الــ 16 بعد أن حقق ثلاث انتصارات في دور المجموعات بتغلبه على لاعب المنتخب السوداني 3-0 ولاعب المنتخب الأردني 3-0 ولاعب المنتخب الإماراتي 3-1 .وتأهل لاعب منتخبنا السعودي علي الخضراوي إلى دور الــ 16 بعد أن حقق ثلاث انتصارات في دور المجموعات بعد أن استطاع التغلب على لاعب المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-0 ولاعب المنتخب الأردني بنتيجة 3-0 ولاعب المنتخب السوداني 3-0 .وتأهل كذلك لاعب الأخضر نايف الجدعي إلى دور الــ 16 بعد أن حقق ثلاث انتصارات متتالية في دور المجموعات بفوزه على لاعب المنتخب الفلسطيني بنتيجة 3-1 و فوزه على لاعبي المنتخب الإماراتي 3- 0 ، كما تأهل لاعب المنتخب عبدالعزيز بوشليبي إلى دور الــ 16 بعد أن حقق انتصارين و خسارة في دور المجموعات بفوزه على لاعب المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-1 و فوزه على لاعبي المنتخب المصري 3-1 وخسارته من لاعب المنتخب الأردني 3-2.وستقام مساء اليوم قرعة دور الــ 16 وتنطلق منافسات البطولة والنهائيات غداً السبت .// انتهى //21:26ت م0117