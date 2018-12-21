الطائف 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأطلقت جامعة الطائف مبادرة "عمرة من الطائف"، لاستضافة طلاب الجامعات السعودية الراغبين بأداء مناسك العمرة في محافظة الطائف، ونقلهم إلى مكة المكرمة، ضمن برنامج متكامل يتضمن برامج توعوية وثقافية متنوعة .وأوضح مدير مشروع "كيف نكون قدوة " بجامعة الطائف الدكتور سطام العتيبي، أن مبادرة (عمرة من الطائف) هي إحدى مبادرات جامعة الطائف الثلاث، التي وافقت إمارة منطقة مكة المكرمة على مشاركتها في المسابقة التنافسية، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة)، المقام هذا العام تحت عنوان"كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة".وبين الدكتور العتيبي أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز ايجابية العمرة من محافظة الطائف من خلال استقبال مجموعة من طلاب الجامعات السعودية في مطار الطائف، ونقلهم بوسائل نقل خاصة إلى بيت الله الحرام مروراً بمواقيت الطائف (قرن المنازل، ووادي محرم) وأداء العمرة، ثم العودة مرة أخرى الى محافظة الطائف، وتصاحب برنامج العمرة مجموعة من البرامج التوعوية والثقافية.وأشار العتيبي إلى أن من أهداف المبادرة إبراز ايجابيات اختيار المعتمرين محافظة الطائف كنقطة انطلاق للعمرة، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم عن طريق استخدام محافظة الطائف، لافتاً إلى عوامل جذب للمحافظة من بينها قربها من مدينة مكة المكرمة، وأجوائها الجميلة ومناطقها السياحية.وتشارك جامعة الطائف في ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة) هذا العام بثلاث مبادرات، تركز على خدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مبادرة "بوابة العمل التطوعي"، ومبادرة "عمرة من الطائف"، ومبادرة "شاهد بلغتهم".وأطلقت الجامعة مؤخراً مبادرة "بوابة العمل التطوعي" لأداء مسؤوليتها في نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، وتهدف إلى تعريف المتطوعين بحقوقهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم وأخلاقيات العمل التطوعي، وتشجيعهم على الانضمام لفرق الجامعة ومبادراتها التطوعية، وصولاً إلى بناء قاعدة بيانات للمتطوعين من طلبة، وخريجين، وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.كما أطلقت جامعة الطائف مبادرة (شاهد بلغتهم) التطوعية، الهادفة إلى نقل صورة واقعية عن رحلة العمرة، وإبراز تجارب المعتمرين في بيت الله الحرام، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم، بلغاتهم المختلفة، لتصل الرسالة مباشرة من المعتمرين إلى شعوب العالم أجمع .ويشارك في تنفيذ المبادرة فريق عمل طلابي من طلاب وطالبات قسم الإعلام وعلوم الاتصال، وتتركز مهمة الفريق حول إنتاج تقارير مرئية يؤديها المعتمرون لبيت الله الحرام حول تجربتهم في العمرة، ابتداء من الوصول لمواقيت الإحرام وحتى الانتهاء من مناسكها.ويسهم في تنفيذ مبادرة (شاهد بلغتهم) معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب بجامعة الطائف، بتوفير المترجمين للغات المختلفة من طلاب المعهد الذين ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية.// انتهى //21:32ت م0119