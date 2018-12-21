عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني
الجمعة 1440/4/14 هـ الموافق 2018/12/21 م واس
الرياض 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.
وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
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21:37ت م
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