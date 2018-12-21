الرياض 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.وجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.وأكد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - خلال الاتصال على موقف المملكة الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.// انتهى //21:37ت م0120