مكة المكرمة في 14 ربيع الآخر 1440 ه الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأكملت اللجنة المنظمة لمهرجان عسفان الثاني كافة استعداداتها وترتيباتها اللازمة لافتتاح فعالياته يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى .وأوضح رئيس بلدية عسفان المشرف العام على المهرجان المهندس عمر حامد العصيمي أن المهرجان يشتمل على تنظيم معرض لمشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والقطاع الخاص إلى جانب مشاركة عدد من الأسر المنتجة بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة تتوزع على ثلاثة مسارح المسرح الكبير المغلق (٤٠٠٠ آلاف مقعد ) وسيقام عليه حفل الافتتاح والمحاورات الشعرية والأمسيات والمنشدين والمحاضرات ومسرح الطفل بالمركز الحضاري (١٠٠٠ مقعد ) تقدم عليه مسرحيات للطفل وأناشيد وطنية وعروض هادفة وكذلك مسرح ساحة المهرجان وتقام عليه التصفيات النهائية لمسابقات الشعراء فارس العاج وفارس المجالسي ، وتقدم الجوائز اليومية ومشاركات فرق الفنون الشعبية للموروث الشعبي الأصيلوأفاد العصيمي أنه تم تحديد شارع داخل ساحة المهرجان أطلق عليه شارع الفن ليتواجد فيه ذوي الفن التشكيلي والرسم الحر علاوة على وجود متحف القلعة الذي يحتوي صور المعالم الأثرية بعسفان وبعض الصور القديمة ، مؤكدا أن المهرجان تم تحديد حجمه وبرامجه وفعالياته ليلبي رغبات كل الفئات العمرية ويهدف لتحقيق المتعة والترفيه لسكان جدة ومكة المكرمة وزوارها وأهالي المحافظات والمراكز .من جانبه أبان المدير التنفيذي للمهرجان محمد بن إبراهيم الحربي أن مهرجان عسفان الذي تنظمه وتنفذه شركة السكب السعودي انطلق وبدأت فعالياته قبل افتتاحه وذلكً من خلال إعلان أكبر خمس مسابقات للشعر رصد لها 110 آلاف ريال .// انتهى //22:01ت م0121