دارين 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في المنطقة الشرقية ، اليوم ، معرضاً فنياً بعنوان "ديرتنا جميلة " قدمه الفنان التشكيلي محمد المصلي، بحضور ومشاركة عدد من الفنانين التشكيلين في المنطقة ، وذلك في متحف فتحي البنعلي في قرية دارين في محافظة القطيف .وأوضح رئيس منتدى النورس الثقافي الدولي الدكتور علي الدرورة، أن المعرض يهدف إلى تشجيع المواهب الفنية الواعدة و تثبيت روح المبادرة في العمل الفني لإبراز المدن السعودية بحلة فنية براقة من خلال تطبيق هذه المبادرة في مختلف مدن ومناطق المملكة، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية إطلاق هذه المبادرة الفنية في جميع مدن المملكة وذلك لما لها من أثر حسي ومعنوي يساهم في إبراز المواهب الفنية الواعدة.//انتهى//22:19ت م0122