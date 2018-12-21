مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس

بدأت المجموعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة من دولة جنوب إفريقيا اليوم بمغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطانهم ، بعد أن أدوا مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وكان في وداع الضيوف الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين المكلف الشيخ علي الزغيبي و عدد من المسؤولين القائمين على البرنامج.

وأعرب الضيوف المغادرون عن سعادتهم بما من الله عليهم من أداء مناسك العمرة و زيارة المسجد النبوي الشريف و السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهم .

مبدين امتنانهم العظيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولى عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات ساهمت في اداء مناسك العمرة و زيارة المسجد النبوي الشريف ، سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين و أن يجزيه خير الجزاء و أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.

وأكد الضيوف لدى مغارتهم أن ما جدوه من عناية واهتمام منذ اللحظات الأولى لوصولهم للمملكة تأتي ضمن الخدمات الجليلة والكثيرة التي تقدمها القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لخدمة الاسلام و المسلمين.

وقدموا الشكر والتقدير للقائمين على هذا البرنامج على رأسهم معالي وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على البرنامج ، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الصامل .

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22:23ت م

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