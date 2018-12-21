الطائف 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسقدم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف الدكتور علي آل زايد أمس عرضاً لتأهيل دور المجتمع المحلي في تفعيل مشروع المحور السياحي الهدا - الشفا (كورنيش السحاب) بحضور معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني بديوان المحافظة ، في لقاء مع شيوخ وممثلي المجتمع المحلي بمركزي الهدا الشفا السياحيين .وأشاد آل زايد بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وكافة الشركاء لهذا المشروع الذي يهدف إلى تنمية المحافظة سياحياً واقتصادياً وزراعياً .وأوضح أن المجتمع المحلي هو الشريك الأبرز والمستفيد الأول حيث يركز المشروع على تطوير منطقة الهدا والشفا من خلال ثلاثة قطاعات اقتصادية رئيسية هي السياحة والزراعة والمحافظة على البيئة الطبيعية للحصول على أكبر قدر من الفائدة من الاستثمار المحلي ، والبناء على هوية الطائف ، ويقوم المشروع بتطوير وجهة سياحية جبلية ذات نمط ريفي على المحور الممتد ما بين الهدا والشفا ، بالشراكة مع المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص .وأكد أن استقرار السكان في تجمعاتهم القروية بمنطقة المشروع يعد من أهم الأهداف المرسومة ، وذلك لإشراكهم في تنميتها كوجهة سياحية جبلية مما يسهم توفير فرص عمل للمجتمع المحلي وتدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمات وإنشاء المشاريع ، كما يتم العمل على وضع مخطط شامل للتنمية العمرانية المتكاملة يتناسق مع البيئة الطبيعية للمكان ، لتكون المنطقة نموذجاً لتمازج البناء والبيئة .// انتهى //22:35ت م0124