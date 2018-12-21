واشنطن 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، اليوم في اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ويأتي في مقدمتها الهزيمة الإقليمية الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بسيادة العراق وسلامته الإقليمية، مشيراً إلى أن التحالف سيواصل العمل عن كثب مع قوات الأمن العراقية لهزيمة فلول داعش.كما أكد الجانبان دعمهما لاستمرار وتعميق الشراكة القائمة بين الولايات المتحدة والعراق، ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي.// انتهى //22:46ت م0127