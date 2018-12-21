دكار 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال عبدالله بن أحمد العبدان ومعالي وزير التربية والتعليم السنغالي سرنج امباي اتيام ممثلاً عن فخامة الرئيس السنغالي اليوم بدكار مشروع ترميم المعهد الإسلامي بالعاصمة السنغالية دكار و مكتبة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية وضيوف الشرف من كبار الشخصيات السياسية والإعلاميين.ونوه وزير التربية والتعليم السنغالي في كلمة له بهذه المناسبة عن عمق العلاقات التي تربط بين المملكة والسنغال, وأن تدشين أعمال ترميم المعهد تأتي في ضمن سياق هذه العلاقات الوطيدة.و قال السفير العبدان في كلمة مماثلة إن القيادة الرشيدة - حفظها الله - تولي اهتمامًا كبيرًا باحتياجات المسلمين في جميع الدول الإسلامية، مؤكدًا أن أعمال الترميم للمعهد الإسلامي بدكار تأتي نتاجاً للتوجيهات الكريمة التي تؤكد على متانة العلاقات بين البلدين وحرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.كما أعرب مدير المعهد الإسلامي بدكار شيرنو كا عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على هذا المشروع الذي ينم عن عمق الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.// انتهى //22:49ت م0128