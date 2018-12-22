القاهرة 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التقدير للتعاون البناء بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكداً حرصه على استمرار التعاون مع الصندوق في هذا الإطار.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم بين الرئيس السيسي والمدير العام لصندوق النقد الدولي وكريستين لاجارد.وأفاد المتحدث باسم رئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم بأن الاتصال شهد استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وسبل تعزيزه في عدد من المجالات، فضلاً عن تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.من جانبها أشادت كريستين لاجارد ، بالتقدم الذي تشهده عملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية ، مؤكدة حرصها على مواصلة التعاون مع مصر لاستكمال البرنامج، وثقتها الكاملة في إجراءات الدولة المصرية في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي وحرصها الكامل على تنفيذ البرنامج بمعدلات فائقة.//انتهى//00:03ت م0131