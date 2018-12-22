الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 وفاء وولاء. والذي انطلق أمس الخميس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .وتتميّز مشاركة الوزارة عن السنوات الماضية بإطلاق مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية في مجال الأمن الفكري ومهارات القراءة وفنون الإلقاء والخطابة، وذلك من خلال الإدارة العامة للتوعية الفكرية ومعهد الأئمة والخطباء بالوزارة ، إضافة إلى توزيع آلاف الهدايا العينية لزوّار الجناح وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تواكب الوزارة فيها رؤية المملكة "2030", كما وفر جناح الوزارة مائة ألف نسخة من المصحف الشريف وترجمة معاني القرآن الكريم بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة لتوزيعها للزوار بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حيث يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الوزارة في العناية بكتاب الله، ولاطلاع رواد الجنادرية على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية وتعدد لغاتهم، على ما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في سبيل خدمة القرآن الكريم والعناية به من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد منارة خير لخدمة أعظم كتاب.كما تعمل الوزارة على بث أكثر من 50 مليون رسالة نصية طيلة أيام المهرجان تزامناً مع المشاركة ، وتتركز هذه الرسائل في مجال التوعية والإرشاد لاسيما ما يساهم في الأمن الفكري وترسيخ الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتطرف في إطار رسالتها السامية بتوعية المجتمع .وكانت الوزارة وبتوجيهات ومتابعة وإشراف معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد كلفت مجموعة من كوادرها المتميزة للمشاركة في هذا العرس الثقافي الكبير والتظاهرة الحضارية لاطلاع الرأي العام بما تطلع به الوزارة من رسالة سامية تنبثق من رسالة المملكة لخدمة الإسلام لتقديمها لرواد الجنادرية على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية .// انتهى //00:11ت م0132