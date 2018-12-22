الجنادرية / أجنحة وزارة الداخلية تستقبل باكورة زوارها في "الجنادرية 33"
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
استقبلت أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" ، باكورة زوارها الذين توافدوا على المهرجان في يومه الأول .
واطلع الزوار على ما تعرضه الأجنحة من المواد والتقنيات والفعاليات التي تمثل لمحة تاريخية تبرز اهتمام الدولة منذ تأسيسها ، على يد المغفور له - بإذن الله -الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - بالأمن وتحقيقه باستخدام أفضل الوسائل المتاحة في كل وقت ، وتطويرها بما ينسجم مع تقنيات كل عصر .
وقدم منظمو الأجنحة والمشرفون عليها شروحاً للزوار عن المعروضات التاريخية والتقنية ومسيرة تطورها عبر العقود التاريخية المختلفة .
يذكر أن أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها تعرض آليات ومعدات وتجهيزات وأسلحة وملبوسات ووثائق تم استخدامها في مراحل تاريخية متعاقبة من العمل الأمني ، وتعرّف بمشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة "911" ، ومنظومة الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بأمن المدن والطرق وحدود المملكة البرية والبحرية التي تهدف إلى توفير بيئة أمنية عالية الجودة تسهم في المحافظة على أمن المواطن والمقيم وسلامتهما ، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية والثقافية التوعوية والترفيهية المخصصة للعائلات والأطفال ، وعروض مرئية وشاشات عرض مباشرة من بعض مناطق المملكة.
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