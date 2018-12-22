الجنادرية 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واساستقبلت أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" ، باكورة زوارها الذين توافدوا على المهرجان في يومه الأول .واطلع الزوار على ما تعرضه الأجنحة من المواد والتقنيات والفعاليات التي تمثل لمحة تاريخية تبرز اهتمام الدولة منذ تأسيسها ، على يد المغفور له - بإذن الله -الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - بالأمن وتحقيقه باستخدام أفضل الوسائل المتاحة في كل وقت ، وتطويرها بما ينسجم مع تقنيات كل عصر .وقدم منظمو الأجنحة والمشرفون عليها شروحاً للزوار عن المعروضات التاريخية والتقنية ومسيرة تطورها عبر العقود التاريخية المختلفة .يذكر أن أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها تعرض آليات ومعدات وتجهيزات وأسلحة وملبوسات ووثائق تم استخدامها في مراحل تاريخية متعاقبة من العمل الأمني ، وتعرّف بمشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة "911" ، ومنظومة الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بأمن المدن والطرق وحدود المملكة البرية والبحرية التي تهدف إلى توفير بيئة أمنية عالية الجودة تسهم في المحافظة على أمن المواطن والمقيم وسلامتهما ، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية والثقافية التوعوية والترفيهية المخصصة للعائلات والأطفال ، وعروض مرئية وشاشات عرض مباشرة من بعض مناطق المملكة.// انتهى //00:13ت م0133