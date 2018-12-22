محايل 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسوقف محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده أمس على موقع جادة محايل التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي .وشملت الجولة جادة محايل ، وخيمة مهرجان العسل الثاني ، والمسرح المفتوح ، والمعارض المصاحبة .وأكد بن لبده على ضرورة إقامة هذا المهرجان الذي يعد من أكبر المهرجانات الشتوية التي تشهدها محافظات تهامة عسير ، خاصة وأن خيمة التسوق والترفيه تستمر لمدة 90 يومآ ، فضلا عن الفعاليات التي تستمر لعشرة أيام .وأوضح أن المهرجان الشتوي "محايل أدفأ" في نسخته الـ 12 سيشهد عدداً من البرامج والفعاليات منها ندوات وأمسيات ثقافية، ومعارض فنية وتشكيلية وأنشطة ترفيهية، تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أنشطة رياضية وكشفية، وعروض للفلكور الشعبي، والخيمة الشعبية، وبرامج التوعية والإرشاد التي تشارك فيها بعض الإدارات الخدمية والأمنية، كالتعليم والهلال الأحمر والدفاع المدني والمياه وغيرها ، مبيناً أن المحافظة أكملت استعداداتها لاستقبال الزوار خلال إجازة منتصف العام .// انتهى //00:15ت م0134