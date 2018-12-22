الاسكندرية 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسشارك القنصل العام بالإسكندرية يوسف بن صالح القهرة والملحق الثقافي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، في حفل خريجي كلية الطب بجامعة الإسكندرية التي أقيمت بمكتبة الإسكندرية، بحضور عدد من السفراء والملاحق الثقافية، وعمداء ورؤساء الكليات بالجامعة.وقدم الملحق الثقافي النامي التهنئة للطلبة السعوديين الخريجين، مطالبًا إياهم بالمزيد من الجهد والإصرار في حياتهم الجديدة.وفي ختام الحفل تم تكريم القنصل العام للمملكة بالإسكندرية والملحق الثقافي والطلبة المتفوقين.//انتهى//00:15ت م0135