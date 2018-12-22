الجزائر 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأوقف حرس السواحل الجزائري 17 مهاجراً غير شرعي بشواطئ مدينة فلكون بمحافظة وهران شمال غرب الجزائر.وأوضحت خلية الاتصال لحرس السواحل لمحافظة وهران اليوم , أنه تم إيقاف المهاجرين وهم على متن زورق مطاطي وسط البحر في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط, مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .// انتهى //00:17ت م0136