تونس 14 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واستأهل النجم الساحلي التونسي إلى دور المجموعات من منافسات كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رغم هزيمته اليوم أمام فريق ستاد أبيدحان الإيفواري بنتيجة هدف دون رد في مباراة جمعتهما بمدينة أبيدجان في إطار إياب الدور السادس عشر لهذه المنافسة.وكان الفريق التونسي قد فاز في مباراة الذهاب بمدينة سوسة التونسية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.// انتهى //00:20ت م0138