بيروت 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأعلن اتحاد الغرف العربية في بيروت اليوم عن فعاليات "منتدى القطاع الخاص العربي" الذي سيعقد في بيروت يومي 18 و19 يناير المقبل على هامش إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة.وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رائد خوري في مؤتمر صحفي عقد في بيروت اليوم أن "القمة والمنتدى يعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها, مشيرًا إلى أهمية الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو القطاعات الإنتاجية، وتنتج سياسات قادرة على مواجهة تحديات التطور التقني بكل مراحله.ونوه الأمين العام لاتحاد الغرف العربية خالد حنفي من جهته "بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص العربي" مفيدًا أنّ "القطاع الخاص العربي يسهم بنسبة 75 في المئة من الناتج الملحي الإجمالي في البلدان العربية".وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية حسن علي أن "منتدى القطاع الخاص العربي هو أحد الفعاليات المهمة المرافقة للقمة الاقتصادية التي سوف تعقد في بيروت في 20 يناير المقبل".من جهته عدّ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير استضافة بيروت للمنتدى حدث استثنائي من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تواجه العالم العربي".وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي إلى أن "المنتدى سوف يعقد بمشاركة أكثر من 500 شخصية وزارية واقتصادية وقيادات الغرف العربية ومؤسسات الأعمال في العالم العربي، إضافة إلى مشاركة مهمة من قبل المنظمات الاقتصادية والدولية وفي مقدمها البنك الدولي".// انتهى //00:27ت م0141