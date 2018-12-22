الرياض 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسدعا معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي عمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية لتحفيز وتشجيع الطلاب لاستثمار الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبة الرقمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و الاستفادة من مراكز البحوث المتوافرة .وأكد معالي النائب خلال ترأسه الاجتماع الخامس عشر لعمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية الذي نظمته المكتبة الرقمية السعودية أمس بمقر الوزارة أن المكتبة الرقمية جاءت لتحل مشاكل نقص إمكانات بعض المكتبات في الجامعات حيث يوجد لدينا فروع لبعض الجامعات والكليات في المحافظات ربما لا يتوفر لديها مكتبات كافية والبعض منها في طور النشء والكتب التي فيها والمراجع والمصادر سواء كانت المقروءة أو المسموعة لا تفي بالمتطلبات البحثية والدراسية للطلاب والباحثين بحيث لا يوجد فرق بين طالب يقيم في العاصمة أو المدن الرئيسة وبين طالب يقيم في المحافظة.تجدر الإشارة أن المكتبة الرقمية السعودية التابعة لوزارة التعليم تهدف لنشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بأهمية استخدام مصادر المعلومات الرقمية، والبحث العلمي ، كما تقدم عدداً من الدورات التدريبية عن بعد للمجتمع التعليمي .// انتهى //00:32ت م0142