نيويورك 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسرحبت دولة الكويت باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 2451 الخاص باليمن الذي يدعم اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في جولة المشاورات الأخيرة.جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في مجلس الأمن بعد إعتماد القرار 2451 الخاص باليمن بالإجماع والتي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.وقدمت دولة الكويت للوفد الدائم للمملكة المتحدة الشكر على الجهود الحثيثة التي بذلوها بصفتهم حامل القلم لملف اليمن, مشيدة في ذات الوقت بالمرونة التي أبدوها في مراحل المفاوضات على مشروع القرار.وقال العتيبي إن دعم الكويت للقرار يأتي انطلاقًا من الحرص على دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص ودعمًا لاتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية في جولة المشاورات الأخيرة التي استضافتها حكومة مملكة السويد حول الحديدة وموانئها وإتفاق تبادل الأسرى وإعلان تفاهم حول تعز.// انتهى //01:04ت م0144