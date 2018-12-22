الأمم المتحدة 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأعلنت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(اليوناميد) اليوم، إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية الى حكومة السودان، وذلك بعد تسليم موقعها في قريضة بجنوب دارفور.وقالت البعثة في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة البعثة الجارية الآن كما فوضها بذلك مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2429 الصادر في يوليو2018.وأشارت البعثة إلى أن تلك المواقع التي جرى تسليمها بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018، شملت "السريف وأم برو وكورما في شمال دارفور؛ ولبدو وشعيرية في شرق دارفور؛ وكذلك مُكجر في وسط دارفور؛ ومستيري ومورني في غرب دارفور بالإضافة الى برام وقريضة في جنوب دارفور".// انتهى //01:06ت م0145