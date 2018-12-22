برلين 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واساستعاد نادي بوروسيا دورتموند المتصدر توازنه سريعًا عندما حسم مباراة القمة أمام ضيفه ومطارده المباشر بوروسيا مونشنغلادباخ بالفوز عليه 2-1 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل الإنكليزي جادون سانشو (42) والقائد ماركو رويس (54) هدفي دورتموند، وكريستوف كرامر (45+1) هدف مونشنغلادباخ.ويلعب غدًا أيضًا هانوفر مع فورتونا دوسلدورف، ونورمبرغ مع فرايبورغ، وباير ليفركوزن مع هرتا برلين، ولايبزيغ مع فيردر بريمن، وشتوتغارت مع شالكه. وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي أوغسبورغ مع فولفسبورغ، وهوفنهايم مع ماينتس.// انتهى //02:02ت م0146