نيويورك 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على تراجع حاد.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 23ر414 نقطة، أو 81ر1%، ليصل إلى 37ر22445 نقطة.وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 84ر50 نقطة، أو 06ر2%، ليصل إلى 58ر2416 نقطة.وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 41ر195 نقطة، أو 99ر2% ، ليصل إلى 00ر6333 نقطة.// انتهى //03:14ت م0147