اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع حاد
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
نيويورك 14 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 21 ديسمبر 2018 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الجمعة على تراجع حاد.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 23ر414 نقطة، أو 81ر1%، ليصل إلى 37ر22445 نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 84ر50 نقطة، أو 06ر2%، ليصل إلى 58ر2416 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 41ر195 نقطة، أو 99ر2% ، ليصل إلى 00ر6333 نقطة.
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