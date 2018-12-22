الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطينيأمير الرياض يفتتح جناح الخرج في الجنادريةفيصل بن مشعل: جناح القصيم في الجنادرية واجهة المنطقة وتاريخها وحضارتهامحمد بن عبدالعزيز يتفقد قرية جازان في الجنادريةالقرية التراثية بالجنادرية تفتح أبوابها لعشّاق الثقافة والتراثرئيس مجلس علماء باكستان: للمملكة محبة في قلوب المسلمين والجنادرية تتحلى بالطابع العربي والإسلاميتركي الفيصل يلتقي طلاب جامعات عالمية في حوار التاريخ السياسي للمملكةمسؤول صومالي يشيد بجهود المملكة في الحفاظ على الوحدة العربيةبحث التعاون المشترك في اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الفرنسيةمركز الملك سلمان لرعاية المعوقين يختتم أنشطة الفصل الدراسي الأولمجلس الأمن يقرّ بالإجماع «اتفاق السويد» بشأن الحديدةالمملكة ترحب بالقرار البريطاني بشأن اليمنبعد سورية.. الانسحاب الأميركي الأكبر من أفغانستانالاحتلال يواصل حملة الاغتيالات والاعتقالات بالضفةالجيش الإسرائيلي يبدأ بتدمير أنفاق حزب اللهالحكومة السودانية: لن نتسامح مع المخربين// يتبع //06:03ت م0003