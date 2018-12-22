عام / الصحف السعودية
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني
أمير الرياض يفتتح جناح الخرج في الجنادرية
فيصل بن مشعل: جناح القصيم في الجنادرية واجهة المنطقة وتاريخها وحضارتها
محمد بن عبدالعزيز يتفقد قرية جازان في الجنادرية
القرية التراثية بالجنادرية تفتح أبوابها لعشّاق الثقافة والتراث
رئيس مجلس علماء باكستان: للمملكة محبة في قلوب المسلمين والجنادرية تتحلى بالطابع العربي والإسلامي
تركي الفيصل يلتقي طلاب جامعات عالمية في حوار التاريخ السياسي للمملكة
مسؤول صومالي يشيد بجهود المملكة في الحفاظ على الوحدة العربية
بحث التعاون المشترك في اجتماع لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الفرنسية
مركز الملك سلمان لرعاية المعوقين يختتم أنشطة الفصل الدراسي الأول
مجلس الأمن يقرّ بالإجماع «اتفاق السويد» بشأن الحديدة
المملكة ترحب بالقرار البريطاني بشأن اليمن
بعد سورية.. الانسحاب الأميركي الأكبر من أفغانستان
الاحتلال يواصل حملة الاغتيالات والاعتقالات بالضفة
الجيش الإسرائيلي يبدأ بتدمير أنفاق حزب الله
الحكومة السودانية: لن نتسامح مع المخربين
// يتبع //
06:03ت م
0003