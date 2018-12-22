وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الإصلاح الشامل ): المنظومة الأمنية في أي دولة هي صمام الأمان الذي ينافح عن المصالح العامة داخلياً وخارجياً حسب الاختصاص، وفي المملكة تحظى المنظومة الأمنية بالاحترام والتقدير من المسؤول والمواطن؛ كونها تساهم مساهمة فاعلة في ترسيخ مفهوم الأمن الاجتماعي الشامل، وتعمل على تحقيقه من أجل استمرار العملية التنموية بكل أذرعها.وواصلت : الأمر الملكي الكريم الذي صدر في شهر صفر الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو ولي العهد «لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات»، فقد نتج عن اجتماع اللجنة قرارات عاجلة من أجل تحسين أداء الاستخبارات العامة كجهاز أمني تقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة ضمن منظومة الأمن الوطني، وتم وضع آليات عمل على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، مما يبين الحرص التام على تحديث العمل وفق أسس تم وضعها بعناية شديدة حتى يقوم هذا الجهاز الأمني بعمله كما يجب.في كل دول العالم يعتبر الحديث عن أجهزة الاستخبارات على مختلف مسمياتها خطاً أحمر لا يمكن الخوض فيه لاعتبارات عدة، ولكن في بلادنا ننتهج الشفافية حتى ولو تعلق الأمر بجهاز الاستخبارات؛ كونها مبدأ أصيلاً في رؤية 2030 ولم تستثنِ جهازاً أمنياً بهذه الحساسية.وختمت : تحديث أنظمة ولوائح الاستخبارات العامة لن يقف عند هذا الحد، بل إن التطوير سيشمل مجمل البنى التحتية الأمنية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجالها، وتأتي ضمن النقلة النوعية في أداء مؤسسات الدولة لتصل إلى مستويات غير مسبوقة في نوعية أدائها.// يتبع //06:03ت م0004