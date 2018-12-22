وكتبت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( نقلة نوعية في العمل الأمني ): امتدادا لما هو معهود عن المملكة من السعي الدؤوب للارتقاء بأجهزتها ومؤسساتها ليكون أداؤها وفق أعلى المعايير العالمية، جاء الإعلان أمس الأول عن إقرار اللجنة الوزارية المشكلة من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حلولاً تطويرية وتحديثية عاجلة وحاسمة لهذا القطاع المهم في منظومة العمل الأمني السعودي، ليكون على قدر عال من التفوق، من أجل المساهمة في توفير الأمن والاستقرار، والمحافظة على مكتسبات الوطن والمواطن داخل المملكة وخارجها.واسترسلت : وكان العمل الدؤوب في اجتماعات اللجنة بارزا في تقييم الوضع الراهن وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، لتخلص بعد ذلك اللجنة إلى حلول عدة ستسهم في إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.وختمت : إن هذا العمل التطويري الذي يتم لأحد الأجهزة الحكومية الحساسة، والذي يتم حسب أعلى معايير الشفافية، يسعى في المقام الأول إلى إحداث نقلة نوعية للعمل المؤسسي في هذا المجال، تعتمد على الدقة والاحترافية والمهنية، لتواكب ورشة التحديث والإصلاح وإعادة الهيكلة القائمة في جميع المرافق الحكومية في المملكة، التي يتم العمل فيها وفق أفضل ما هو ممارس على المستوى العالمي// انتهى //06:03ت م0006