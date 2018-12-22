سياسي / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يعبر عن تأييد المملكة للإجراءات التي اتخذتها ألبانيا بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين
السبت 1440/4/15 هـ الموافق 2018/12/22 م واس
الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن تأييد المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين أحدهما السفير الإيراني، وذلك لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا.
ولفت المصدر ، في ختام تصريحه، إلى أن المملكة العربية السعودية سبق وأن أكدت مرارًا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.
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