نيروبي 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسلقي 17 شخصًا على الأقل حتفهم بعد حادث سير خطير في كينيا.وقال متحدث باسم قوات الإنقاذ: إن شاحنة نقل وقود اكتسحت حافلة صغيرة مساء الجمعة عند بلدة ويبوي غرب البلاد. وكانت الحافلة الصغيرة تقف على جانب الطريق بينما كان ركابها يهبطون منها.وأضاف المتحدث أن ركاب الحافلة الصغيرة بالإضافة إلى أحد المارة توفوا في الحادث. ولم يتضح على الفور أسباب وقوع الحادث. وتستخدم الحافلات الصغيرة في كينيا كوسائل للنقل العام ويطلق عليها "ماتاتوس".يذكر أن 58 شخصًا قتلوا في أكتوبر الماضي عندما سقطت حافلة من تل مرتفع وانقلبت، في مقاطعة كيريشو على بعد 200 كيلومتر شمال العاصمة نيروبي. ووفقًا للهيئة الوطنية للنقل والسلامة، لقي 2945 شخصًا حتفهم على الطرق في كينيا منذ مطلع العام وحتى الشهر الجاري.// انتهى //08:36ت م0009