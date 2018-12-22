مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأكملت اللجنة المنظمة لمهرجان عسفان الثاني كافة استعداداتها وترتيباتها اللازمة لافتتاح فعالياته يوم الثلاثاء القادم .وأوضح رئيس بلدية عسفان المشرف العام على المهرجان المهندس عمر حامد العصيمي، أن المهرجان يصاحبة معرض للجهات الحكومية والخاصة وللمؤسسات الاجتماعية المشاركة إلى جانب مشاركة عدد من الأسر المنتجة، مبيناً أن فعاليات المهرجان تتوزع على ثلاثة مسارح, المسرح الكبير المغلق يتسع لـ ٤٠٠٠ آلاف مقعد سيقام عليه حفل الافتتاح والمحاورات الشعرية والأمسيات والمحاضرات, ومسرحاً للطفل بالمركز الحضاري يتسع لـ ١٠٠٠ مقعد, تقدم عليه مسرحيات للطفل وأناشيد وطنية وعروض هادفة، بالإضافة إلى مسرح ساحة المهرجان الذي تقام عليه التصفيات النهائية لمسابقات الشعر, والجوائز اليومية وعروض فرق الفنون الشعبية .وأفاد بتخصيص شارعاً داخل ساحة المهرجان للفن التشكيلي والرسم الحر, إلى جانب متحف القلعة الذي يحتوي صور المعالم الأثرية بعسفان وبعض الصور القديمة، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تلبي رغبات جميع الفئات العمرية بهدف تحقيق المتعة والترفيه لسكان جدة ومكة المكرمة وزوارها وأهالي المحافظات والمراكز التتابعة له// انتهى //09:24ت م0010