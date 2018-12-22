عـدن 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسقٌتل وأصيب 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، بمديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن المواجهات اندلعت بين الجانبين أثناء محاولة مجاميع من المليشيا التسلل باتجاه مواقع جنوب مدينة دمت.وأشارت المصادر بحسب موقع وزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة التسلل للمليشيا الحوثية وأجبرتها على التراجع والفرار.وأسفرت المواجهات عن مصرع 18 من المليشيا بينهم القياديان الميدانيان المدعو محمد عبدالله الموسمي، والمدعو محسن رياب، بالإضافة الى جرح 12 آخرين.// انتهى //10:23ت م0018