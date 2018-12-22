بيروت 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون من أن تشكيل الحكومة بات أسرع من المتوقع، وأن هذا التشكيل يتطلّب في لبنان بعض الوقت لأن النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية.ولفتت الصحف إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، أنه يعمل جاهدًا للانتهاء من موضوع الحكومة وأن تركيزه سينصب على إصلاحات "سيدر" وعلى الشأن الاقتصادي بصفة عامة.وأوردت صح السبت نبأ فقدان 20 شخصًا كانوا ضمن 29 مهاجرًا احترق قاربهم قبالة السواحل الجزائرية حيث تمكنت باخرة ليبيرية من إنقاذ تسعة منهم.وأشارت إلى إعلان وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة المغربية أن تسعة أشخاص اعتقلوا في عدد من المدن للاشتباه بصلاتهم بمقتل سائحتين اسكندينافيتين جنوب البلاد.وأخبرت صحف لبنان عن موافقة الحكومة اليابانية على ميزانية دفاع قياسية مما يساهم في زيادة بنسبة 12% تقريبًا خلال سبع سنوات.// انتهى //10:37ت م0019