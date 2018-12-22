بكين 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأطلقت الصين صباح اليوم قمرًا صناعيًا تجريبيًا ضمن مشروع "هونغيون" الخاص بنظام الاتصالات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار.وقالت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء في بيان اليوم: إن القمر الصناعي تم إطلاقه على متن الصاروخ "لونج مارش-11" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين، حيث دخل إلى المدار المحدد بنجاح.وأضافت أن القمر الصناعي هو الأول لمشروع هونغيون، وأن هذا الإطلاق الناجح يعكس التقدم الملحوظ الذي تحرزه الصين على صعيد بناء أنظمة الاتصالات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار.// انتهى //10:40ت م0021