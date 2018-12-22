رام الله 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إجراء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أعرب خلاله، عن شكر وتقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لمواقف المملكة العربية السعودية المستمرة الداعمة لقضيته الوطنية في المحافل الدولية كافة، وبكافة الوسائل السياسية والاقتصادية.وأولت صحف السبت اهتمامًا بخبر استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات خلال مسيرات العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي رفض القيادة الفلسطينية للسياسات الأميركية ضد حقوق الشعب الفلسطيني، واحتكارها عملية التسوية طالما أكدت بمواقفها انحيازها السافر لإسرائيل ولأعمالها العدوانية على الشعب الفلسطيني.// انتهى //11:24ت م0023