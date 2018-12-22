مقديشو 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسهز انفجاران كبيران اليوم، العاصمة الصومالية مقديشو.واستهدف هجوم بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أمام المسرح القومي القريب من قصر الرئاسة الصومالية، بحسب موقع إخباري مخلي.وقال الموقع: عن مصادر لم يتم تسميتها:،إن بعض موظفي وزارة التجارة كانوا وقت الهجوم داخل المسرح حيث كانوا يشاركون في برنامج تطوعي لبنائه. ولم ترد اي تقارير عن خسائر بشرية أو مادية أسفر عنها الانفجار، إلا أن صورًا تم التقاطها أظهرت دمارًا كبيرًا ألحقه بالمنطقة.ووقع انفجار ثان هائل بعد الانفجار الأول في منطقة قريبة من ساحة تمثال الجندي المجهول، ناجم عن تفجير سيارة مفخخة.// انتهى //11:27ت م0024