تونس 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإيقاف قوات الأمن 13 شخصًا بسبب أعمال شغب رافقت الاحتجاجات الليلية التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد وسط تونس طيلة أكثر من أسبوع.وأخبرت عن مواصلة تونس الإعداد لعقد القمة العربية في أواخر شهر مارس القادم، مشيرة إالى عقد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اجتماعًا والأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي لبحث الاستعدادات.وتابعت صحف السبت مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 25 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.وعرجت على موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع إرسال مراقبين دوليين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة.وتحدثت عن فقدان 20 شخصًا كانوا ضمن 29 مهاجرًا احترق قاربهم قبالة السواحل الجزائرية وتمكن باخرة ليبيرية من إنقاذ تسعة منهم.وكتبت صحف تونس عن وقوع اشتباكات بين الشرطة الإسبانية ومحتجين مناهضين على قرار السلطات المركزية في مدريد، نقل جلسة لمجلس الوزراء إلى مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني.// انتهى //11:31ت م0025