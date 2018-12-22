بريدة 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستنظم جمعية منتجي التمور بمنطقة القصيم, غداً بدولة الكويت, مهرجان تمور القصيم في نسخته الثالثة، ويستعرض على مدى خمسة أيام, أكثر من ٢٥ نوعاً من أشهر انواع النخيل من حصاد موسم هذا العام ، وذلك بمقر جمعية الزهراء التعاونية.وعدّ رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور بالقصيم عبدالله بن محمد آل الشيخ المهرجان فرصة لفتح مسارات التصدير أمام التمور وتسويقها خارج المملكة عبر التجّار والمهتمين بالتمور ومنتجاتها وتسهيل دخولها إلى دولة الكويت، مشيراً إلى تحقيق المهرجان لنتائج إيجابية اقتصادية في المواسم الماضية، تأكيدا على الرغبة والإقبال في اقتناء التمور ومؤشرا جيدا للاستمرارية في تنظيمه وتطويره بما يتوافق مع أهمية هذا المنتج الاقتصادي .من جانبه أكد مدير جمعية الزهراء التعاونية بدولة الكويت بدر العتيبي أن المهرجان فرصة مهمة لتسويق منتجات تمور المملكة التي تنتج من منطقة القصيم بكافة أنواعها وأصنافها من خلال معارضاً للمنتجات المرتبطة بالتمور ومشتقاتها، وإشراك الأسر المنتجة التي تقوم بصناعة الآكلات الشعبية كالكليجا والمعمول، إضافة إلى الحرفيين المتخصصين في صناعة الأدوات من مشتقات النخلة الذين يمتلكون الخبرة الكافية ، وسيكون الاطلاع على عملهم متاحاً أمام زوار المهرجان .// انتهى //11:38ت م0027