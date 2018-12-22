إسلام آباد 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسوسلطت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الضؤ على حملة مكافحة الفساد الجارية في باكستان، وإعلان رئيس الوزراء عمران خان بعدم التساهل مع الذين قاموا بتهريب الأموال من باكستانإلى الخارج.وأخبرت عن مصادقة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه على أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 إرهابياً لإدانتهم من قبل محاكم عسكرية بالتورط في هجمات إرهابية.وعرجت صحف السبت على تأثر مظاهر الحياة بشكل حاد في المناطق الشمالية من باكستان بعد هبوط درجة الحرارة إلى سبعة عشر درجة مئوية تحت الصفر.وتناقلت أنباء عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سحب أعداد كبيرة من قواته المنتشرة في أفغانستان، على غرار قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا.وأشارت إلى تأكيد الصين على ضرورة بذل جهود لدفع العملية السياسية في سوريا أملاً في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي مزقته الحروب.وتابعت صحف باكستان سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي يهدف إلى توصيل المناطق الصناعية في جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.// انتهى //11:39ت م0028