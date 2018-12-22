الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسصدر تقرير عن مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض تضمن أهم انجازات المركز خلال الربع الأول 1440هـ التي اشتملت على مجموعة من البرامج والأنشطة.وجاء في التقرير أن عدد الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم عن طريق دعاة المكتب بلغ (523) شخصاً من مختلف الجنسيات، في حين بلغ عدد دعاة المركز (48) داعية ، وعدد مناشط الدعاة (5.439) منشطاً ، والكلمات الملقاة في الدوائر الحكومية (408) كلمة, بالإضافة إلى أن عدد المناشط الدعوية التي تم الفسح عنها بلغت (3211) شملت كلمات وعظية، ومحاضرات ، وندوات ، ودروس .ومن ضمن الجهود التي ذكرها التقرير توزيع عدد (317) نسخة من المصاحف من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وأيضاً توزيع (563) من المطبوعات ، كما قام المكتب في عقد عدد من الدروس بالأحياء الشعبية بلغت (24) درساً ، وعدد(8) دروس في مصليات الاسواق التجارية.واستعرض التقرير البرامج التي تم تنفيذها خلال الربع الأول لعام 1440هـ ومن أبرزها: برنامج لحمة وطن حيث تم تنفيذ (18) محاضرة ، وبرنامج حصانة الذي يعنى بالأمن الفكري بعدد (211) كلمة نفذها دعاة المركز، ودروس وكلمات للصم والبكم بلغة الإشارة بلغت (58)، والدعوة داخل السجون بلغت داخل سجن الملز (149) ، وفي سجن النساء (71)، وأيضاً ذكر المكتب تغطيته للندوات التي تقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله وعددها (10) ندوات، و(3) محاضرات، وعدد الملقين لهذه المناشط (22) شخصاً، وجولات مع المكاتب التعاونية بلغت (18) جولة، وعدد الكلمات التي نفذت (239) كلمة .كما نفذ المركز زيارات للمرضى بالمستشفيات بعدد (118) زيارة وقدم (120) هدية .الجدير بالذكر أن مركز الدعوة والإرشاد يقوم بمناشط دعوية متعددة لمختلف فئات المجتمع منها تنظيم المحاضرات والكلمات الوعظية والدروس العلمية والأسبوعية والشهرية والدورات العلمية والجولات الدعوية والمسابقات الثقافية وطباعة وتوزيع الكتب والمطويات والأشرطة الدينية ، ويحظى المركز بالمتابعة والتوجيهات المستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .// انتهى //11:54ت م0029