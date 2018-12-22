الخرطوم 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد الحكومة السودانية أن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامةوالخاصة بالحرق والتدمير.وأشارت صحف السبت إلى إكمال البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور-اليوناميد-، إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية لحكومة السودان.ونقلت عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة لن تنجح في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها.وأخبرت صحف السودان عن شن تنظيم داعش الإرهابي هجومًا أمس، على مواقع لقوات سوريا الديموقراطية.// انتهى //12:03ت م0030