الجزائر 15 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، على اجتماع قادة أحزاب التحالف الرئاسي لافتة إلى أنه انتهى إلى اتفاق بعقد ندوة وطنية تشارك فيها كل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني قريبًا لإقرار مقترح تعديل الدستور بما يؤدي إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في أبريل المقبل.وعرجت على الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى إصابة أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.ولفتت صحف السبت إلى أن تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تشكيل الحكومة بات وشيكًا وأن النظام اللبناني توافقي ويوجب إشراك الجميع في حكومة الوحدة الوطنية.وسلطت الضوء على موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال مراقبين دوليين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء مدينة الحديدة الاستراتيجي.ليبيًا.. تطرقت إلى تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، دعم حكومة الوفاق الوطني، وتأكيده التزام واشنطن بدعم الشعب الليبي.وفي متفرقات دولية أخرى.. أشارت صحف الجزائر إلى إصابة شخصين بعد إطلاق نار في العاصمة النمساوية فيينا وقع بالقرب من مطعم في وسط المدينة.// انتهى //12:07ت م0032