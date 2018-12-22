فارياب 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسقتل عشرة مسلحين على الأقل خلال اشتباك وغارات جوية بإقليم فارياب شمال أفغانستان، طبقًا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.وذكر فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال ببيان، أن سلاح الجو الأفغاني نفذ غارات جوية في منطقة بشتون كوت، مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين على الأقل.وأضاف البيان أن خمسة مسلحين أصيبوا أيضًا وتم تدمير أربع من دراجاتهم النارية.واندلع اشتباك كذلك بين مسلحي طالبان وقوات الأمن في منطقة "قيصر" مما أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين، وإصابة 16 آخرين، حسب فيلق شاهين 209.// انتهى //12:09ت م0033