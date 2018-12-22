بغداد 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، على تطورات الوضع الأمني وفي المقدمة إلقاء القبض على واحدة من أخطر الإرهابيات في حمام العليل بالموصل شمال العراق، والقبض على إرهابي آخر شارك بالقتال ضد القوات الأمنية في الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب بغداد, ومقتل 3 أشقاء على يد عناصر داعش جنوب المدينة ذاتها.وتطرقت صحف السبت إلى التغييرات التي أجرتها الحكومة على قانون الموازنة العامة للعراق لسنة 2019، الذي أعيد إلى البرلمان, منوهة بأنه تضمن ارتفاعًا واضحًا في إجمالي الإنفاق, مركزة على حصة إقليم كردستان في الموازنة، التي بقيت بحدود الـ 12%، من دون تغيير رغم مطالبات حكومة الإقليم برفعها الى 14%.وتناولت التغييرات المتوقعة على الخارطة السياسية لمجالس المحافظات، فيما لو مدد عملها.وعرجت على الشان العربي والدولي.. مبرزة قرار مجلس الأمن الدولي أمس، بإرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المسلحين من المدينة.كما تناولت صحف العراق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب نحو نصف قوات بلاده من أفغانستان, منوهة بأن هذا القرار يأتي عقب قراره سحب القوات الأميركية من سوريا.// انتهى //12:14ت م0035