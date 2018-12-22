الرياض 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018م واسيستضيف المهرجان الوطني للتراث والثقافة كل عام نخبة من الكتاب والإعلاميين من داخل المملكة وخارجها للمشاركة في إثراء البرنامج الثقافي للمهرجان وتبادل المعرفة المتنوعة والأفكار فيما بينهم.وعبر ضيوف مهرجان "الجنادرية 33"، عن إعجابهم بهذا المهرجان الذي يعكس مظاهر التراث والحضارة طيلة العصور الماضية إلى هذا اليوم.وقال الإعلامي محمد العرب إن مهرجان الجنادرية يعد الأكبر من حيث المساحة والتأثير، ومن حيث البعد التراثي والحضاري والثقافي، إضافة إلى اختيار ضيوف المهرجان بعناية من العالم الإسلامي والعربي، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لهذا المهرجان جعلته ذا قيمة كبيرة.وأشاد العرب بالجهود التي تبذلها وزارة الحرس الوطني، التي تقوم بتطوير المهرجان سنوياً ليعود لنا كل عام بحلة وطريقة وهوية جديدة.من جانبه، أكد المتخصص في الاقتصاد والتحليل الاستراتيجي الكاتب الدكتور علي حسن التواتي القرشي أن مهرجان الجنادرية يعرف الأجيال بأن ما وصلوا إليه من تطور حضاري لم يأت إلا من ماض عظيم فيه كفاح سنين طويلة، وجهد وعمل لتصل المملكة إلى ما وصلت إليه الآن من نقلة حضارية كبيرة، مشيراً إلى أن المهرجان هو لتعزيز الانتماء الوطني، والتعرف على أصالة الجذور، وتعريف الآخرين بأننا شعب له حضارة وتاريخ عريق.ولفت القرشي الانتباه إلى أن رسالة المملكة من خلال إقامة أهم المهرجانات والمناسبات العالمية في مناطقها المختلفة، لتؤكد أن منطلق الدولة السعودية الأولى هو منطلق الدولة السعودية الحديثة، المتوازنة المنفتحة على الآخرين.بدوره، أوضح المحرر الثقافي بصحيفة الجزيرة محمد هليل الرويلي أن للقيادة الحكيمة رؤية ثاقبة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لإطلاق مهرجان يربط الماضي العريق الأصيل وأصوات التاريخ، مشيراً إلى أن المهرجان هو حراك بين الفن والتراث والموروث، وامتزاج بين كل هذه الحضارات التي تمثل الهوية الوطنية السعودية بين جيل الأمس وجيل اليوم إلى جيل المستقبل الذي ننظر إليه برؤية حكيمة.وشدد على أهمية تمثيل إمارات مناطق المملكة في مهرجان الجنادرية من أجل تقديم ثقافاتها وتراثها وحضارتها ليتعرف المواطن والزائر على إرثها الحضاري والوقوف على عادات هذه المناطق واكتشافها مما يعزز من اللحمة الوطنية.من ناحيته، أكد الكاتب السياسي المنسق العام للتجمع من أجل السيادة اللبناني نوفل ضو أن المملكة العربية السعودية تحرص على الحاضر والمستقبل كحرصها على حفظ التاريخ، وقال "من لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل"، مشيراً إلى أن ما يميز المملكة هي القدرة على الانتقال إلى العصر الجديد دون التنكر للعصر القديم، وبالأخص حين يكون الماضي مشرف، مشيراً إلى أن المملكة تحتفظ بالقيم التاريخية والتراثية، وتنطلق منها باتجاه الغد.وأفاد نوفل ضو أن ما تقوم به المملكة في هذه المرحلة بالذات لا يعنيها فقط، بل يعني المنطقة العربية بأكملها، فهي تركز على النواحي الحضارية والفكرية والثقافية في مواجهة موجات من التطرف، كما أنها تدافع عن العروبة والإسلام في مواجهة تيارات تحاول تدمير الهوية العربية.من جانبه، أوضح الشاعر والكاتب زياد السالم أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة عبارة عن مسارين، مسار يهتم بينابيع التراث والموروث القديم وكل ما يتعلق بالهوية العربية والإسلامية، ومسار يهتم بالثقافة والانفتاح على أسئلة العصر من خلال الندوات والأمسيات، مؤكداً أن المهرجان هو الأهم عربياً وله حضور على المستوى العالمي من مفكرين ونقاد وأدباء، عاداً مهرجان الجنادرية عرساً عالمياً تتداخل فيه الأصوات والتجارب والألوان الثقافية، ومناسبة ثرية لتلاقي هذه التجارب.وقدم السالم الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة، ولوزارة الحرس الوطني، على ما يبذلونه من جهود لاستقطاب المثقفين والمفكرين من تيارات ثقافية واتجاهات مختلفة، ليكون هناك دائماً جسور بين الثقافات المتعددة.// انتهى //12:38ت م0036