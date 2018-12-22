وارسو 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واساعتبر الرئيس البولوني أندري دودا، أن محكمة العدل الأوروبية "تتدخل أكثر من اللازم في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".ورأى الرئيس البولوني في حديث إذاعي اليوم، أن محكمة العدل الأوروبية "تتدخل كثيرًا في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر خطير يمس بسيادة الدول المعنية".وأضاف أن "دور محكمة العدل الأوروبية يجب أن يكون محددًا ولا يجب تجاوز خط احترام سيادة دول الاتحاد الأوروبي"، مشددًا على أن تدخل المؤسسة القضائية الأوروبية في شؤون الدول "أمر خطير، وأن مثل هذه الممارسات تشكل خطرًا على سيادة دول الاتحاد الأوروبي".وبحسب أندري دودا، فإن بلاده "في حاجة إلى تغييرات في النظام القضائي، بما في ذلك المحكمة العليا، و يجب أن تنتهي حقبة من تاريخ القضاء البولوني".// انتهى //12:43ت م0037