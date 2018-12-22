نجران 15 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستقوم إدارة الجودة وقياس الأداء بـ تعليم نجران بنشر ثقافة الاختبارات الدوليه على جميع إدارات التعليم ومدارس البنين والبنات، وذلك من أجل التعريف بالاختبارات الدولية "TIMSS- PIRLS-PISA" وآلياتها وأهميتها والفئات المستهدفة.وأوضح مدير إدارة الجودة وقياس الأداء بـ تعليم نجران الأستاذ محمد آل هتيلة، أن الاختبارات الدولية هي مجموعة من الدراسات تهدف إلى معرفة مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمعارف في مواد محددة، وتقييم المعرفة والمهارات وقياس قدرتهم في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية، وقدرتهم كذلك على التعلم مدى الحياة، وتقييم ما يستطيع الطلاب فعله مقارنة بما تعلموه، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة هم طلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط في مواد الرياضيات واللغة العربية والعلوم.//انتهى//12:46ت م0038