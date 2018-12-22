مقديشو 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسقتل سبعة أشخاص على الأقل في مقديشو إثر تفجير سيارتين مفخختين بالقرب من القصر الرئاسي، كما أفاد مصدر في الشرطة اليوم.وقال مسؤول الشرطة المحلية إبراهيم محمد: "نؤكد مقتل سبعة أشخاص في الانفجارين فيما أصيب عشرة آخرون بجروح".وأضاف أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة ويجري تحقيق حاليًا في التفجيرين.وتبنت حركة الشباب الصومالية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة التفجيرين، قائلة في بيان: إنها استهدفت "نقطة تفتيش أمنية كانت تحمي القصر الرئاسي". وخسرت الحركة بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم معاقلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن منها اعتداءات انتحارية وعمليات أخرى، ضد أهداف حكومية وأمنية أو مدنية بما يشمل العاصمة.// انتهى //12:49ت م0040