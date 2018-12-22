الرباط 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واستابعت الصحف المغربية الصادرة اليوم، ردود الأفعال الداخلية المنددة بجريمة قتل سائحتين أرجنتينيتين في منطقة جبلية وسط المغرب، على يد عناصر متطرفة يشتبه في موالاتها لداعش.وأفادت أن السلطات المغربية رفعت من درجة التأهب واليقظة الأمنية إلى الدرجة القصوى، استعدادًا لنهاية السنة الميلادية، وذلك في إطار خطة استباقية لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.وتطرقت صحف السبت إلى توقيع المغرب وأربع دول أوروبية في بروكسل، على إعلان مشترك لتسهيل المبادلات التجارية عبر الحدود في مجال الطاقة الكهربائية المتجددة بين المنتجين والمستهلكين من القطاع الخاص.وفي مواكبتها لمستجدات الأزمة اليمنية.. ذكرت أن مجلس الأمن الدولي كان مقررًا أن يعقد أمس اجتماعًا لاعتماد اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في محافظة الحددية، يسمح لفريق من الأمم المتحدة البدء في مراقبة تنفيذه.وأوردت ردود الأفعال المتواصلة داخل الولايات المتحدة وخارجها، إزاء قرار الرئيس الامريكي سحب القوات الأمريكية من سوريا، التي تباينت بين الصمت و الاستياء و التحفظ .كما أوردت صحف المغرب إعلان الإدارة الامريكية عزمها على سحب نصف عدد قواتها المنتشرة في افغانستان، فيما اعتبره المراقبون إعلانًا عن بدء نفاد صبر الولايات المتحدة من أطول حرب خاضتها.// انتهى //12:55ت م0041