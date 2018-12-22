مكة المكرمة 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، بتركيب شاشات ذكية تفاعلية ولوحات إرشادية وترحيبية تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة.وُزودت الشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها حول المرافق والخدمات ووقت الزيارات إلى المعالم التاريخية، كما تُمكن المشاركين من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتقديم جميع سبل الراحة للمستضافين في المسابقة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف ضمن المجموعة الثالثة عشر 203 يمثلون 8 دول من قارة إفريقيا من علماء ودعاة وأئمة.// انتهى //13:18ت م0043