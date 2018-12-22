الرياض 15 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 22 ديسمبر 2018 م واسيشارك المنتخب السعودي للتنس في بطولة مجلس التعاون الخليجي للأشبال والناشئين تحت (14 - 18) سنة في مسقط خلال الفترة 22 - 29 ديسمبر 2018م.وسيشارك المنتخب السعودي للتنس ب (4) لاعبين تحت 14 سنة، و (4) لاعبين تحت 18 سنة، ويرأس وفد المنتخب عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس الأستاذ عبدالله غلاب العتيبي ، الذي أكد على استعداد المنتخب السعودي بتقديم مستوى مميز.من جانبه, يشارك المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للتنس الدكتور فواز الحكمي في اجتماع اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيقام "غداً الأحد" 23 ديسمبر في سلطنة عمان.وأعرب الحكمي عن مشاركته في هذا الاجتماع الذي يهتم بمناقشة بعض المقترحات المقدمة من الدول المشاركة والتنسيق لبرامج والبطولات الخليجية التي ستستضيفها دول مجلس التعاون الخليجي في العام الميلادي 2019م.// انتهى //15:08ت م0057